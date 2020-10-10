إعفاء مدير أوقاف طوخ من عمله ونقل إمامين بالقليوبية بسبب الانتخابات

قررت وزارة الأوقاف، إعفاء مدير إدارة أوقاف طوخ، ونقل إمامين بأوقاف القليوبية خارج المحافظة، للخروج عن المقتضى الوظيفي، والمشاركة في الانتخابات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية، وما تم من مخالفة قررت الأوقاف:

إعفاء الشيخ الهادي السيد سند عبدالسلام مدير إدارة أوقاف طوخ من عمله وعودته إمامًا، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.

نقل الشيخ حسام إبراهيم محمد عبدالباسط إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة الإسكندرية، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.

نقل الشيخ محمد حمدي السيد حسن إمام وخطيب بأوقاف القليوبية، إلى محافظة شمال سيناء.

وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، بالمشاركة في أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقليوبية، مع استكمال التحقيق معهم، بديوان عام الوزارة.

وتؤكد وزارة الأوقاف، أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية، تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

الأوقاف تحذر من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية

وجددت وزارة الأوقاف، تحذيرها من استخدام المساجد أو الأئمة والعاملين فى الدعاية الانتخابية، قائلة: "حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، ودفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية، نؤكد على جميع الأئمة، أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح، تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور، وألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية، بأي صورة من الصور".

وتابعت الوزارة: "من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى مديري المديريات والإدارات والمفتشين، أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك".

واختتمت وزارة الأوقاف، بالتأكيد على أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم في العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم، استحقاق دستوري وواجب وطني نحث بشدة على أدائه.