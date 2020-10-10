"جرحت كبرياء إسرائيل".. ماذا قيل عن حرب أكتوبر؟

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تقريرًا عن أهم المقولات التي قيلت عن حرب السادس من أكتوبر عام 1973، حيث قالت صحيفة "الدايلي تليجراف البريطانية" عنها: "لقد غيرت حرب أكتوبر مجرى التاريخ، بالنسبة لمصر والشرق الأوسط بأسره عندما اقتحم الجش المصري قناة السويس، واجتاح خط بارليف المنيع".

وقالت صحيفة الدايلي ميل البريطانية: "لقد محت هذه الحرب شعور الهوان عند العرب، وجرحت كبرياء إسرائيل"، كما ذكرت أيضا: "إن الكفاءة العالية التي أداها المصريون في عبورهم السريع لقناة السويس، واكتساحهم الخاطف لخط بارليف، إنما هو تحذير صارم من المصريين مكنهم من استعادة أراضيهم التي أمسك بها العدو عام 1967".

أما كتاب "المجدل"، أو "التقصير"، الذي ألفه مراسلون حربيون إسرائيلون عن حرب أكتوبر، فقد جاء فيه: "لقد بدأ القصف النيراني الكثيف لدك حصوننا، وأصبح من بقي على قيد الحياة في حالة هيستيرية، وكان الجميع في حالة توسل ورجاء لطلب معاونة القوات الجوية، والمدفعية، والدبابات الإسرائيلية لنجدتهم".

في السياق، قال قائد الفرقة 143 المدرعة أثناء حرب أكتوبر، آرييل شارون: "اتجهنا جنوبا نحو الصحراء، وكانت هناك حالة من الفوضى، ونظر إلي أحد الضباط الأصاغر بذهول، وقال: إن هذا أمر لا يصدق يا سيدي، ولا نستطيع إيقافهم.. لا نستطيع إيقافهم".

وتابع "شارون": لقد فقدت فرقتي 300 فردا قتلوا، و1000 فرد أصيبوا، وكلنا من الجنود إلى قائد الفرقة أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا".

أما وزير الدفاع الإسرائيلي وقت حرب أكتوبر، موشيه ديان، فقال: "نحن نخوض حربا لا تماثل الحربين السابقتين، معركة الأيام الستة ومعركة قادش، هذه الحرب صعبة، والصدامات فيها مريرة، بالنسبة للمدرعات والقوات الجوية، إنها حرب ثقيلة ودموية، ونحن الآن في خضم المعركة ونعجز تماما عن التعبير".