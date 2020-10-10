"أبوالقمصان": ضرب الفتيات بحجة التربية "كلام أهبل"

قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن 8 بين كل 10 أطفال يتعرضون للعنف الأسري، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة "اليونيسيف"، لافتة إلى أن البعض يعتبر هذا نوعًا من التربية.

وذكرت أن هذا العنف الأسري لا علاقة بالتربية، حيث يتم استضعاف الأطفال، قائلة "الناس بتفش غلها فيهم".

وأضافت "أبوالقمصان"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E"، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على قضية فتاة الإسكندرية التي هربت من أهلها الأسبوع الماضي، أنه إذا كان هناك قانون يحمي الأطفال فلن يتعرضوا للعنف تحت مسمى "الكلام الأهبل بأنه بيربوهم"، وسيخاف الأهالي من الاعتداء على الأطفال.

وأشار رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن الفتيات هن أكثر الفئات المعرضة للاعتداء الأسري وهذا أمر جبان، وليس له أي علاقة بالتربية، لافتة إلى أن النائب العام يلعب دورًا مهمًا في مثل هذه القضايا، ولكن لا يجب تسليم الفتيات إلى الأهالي، بل يجب تسليمها إلى مراكز الرعاية، على أن يعاد تأهيل الأسر مرة أخرى.

وتابعت: "البنت دي مين اللي هيحميها لما ترجع، دي بنت مرعوبة ومن حقها تترعب لأنه ممكن تتضرب وتموت، وبالكتير اللي موتها ياخد حبس كام سنة"، مشددة على أن الفتيات في مثل هذه الحالات يمكن أن يهربن مرة أخرى.

وشددت على أهمية دور القانون في تقويم سلوك الناس، فإذا اُتخذت إجراءات ضد بعض الحالات سيلتزم باقي الأهالي، ولن يتعاملوا مع الأطفال على أنهم "عجينة"، أو "كيس رمل" لتفريغ طاقة أهاليهم.