البرنامج الفائز بـ"نوبل للسلام" لـ"الوطن": مصر شريكة في الجائزة

قالت عبير عطيفة، الناطقة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي، إن مسؤولي البرنامج لم يتوقعوا الفوز بجائزة نوبل للسلام، لوجود أكثر من 390 مرشحا لها، موضحة أن الفوز كان مفاجأة للجميع ولم يكن لها أي استعدادات مسبقة، لأن الحصول عليها من بين المرشحين لم يكن متوقعا، قبل أن يعلم ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج بأمر الفوز بالجائزة خلال اجتماعات له في جولة بدولتي بوركينا فاسو والنيجر.

وأضافت "عطيفة" لـ"الوطن"، أن العام الجاري كان الأصعب بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي، فرغم التحديات العديدة التي واجهها البرنامج نجح في أن تصل مساعدته لأكثر من 100 مليون شخص في 88 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب في ازدياد أعداد المحتاجين للغذاء، كذلك تسبب كوفيد-19 في أزمة في التمويل بسبب تداعياته الاقتصادية على الدول المانحة لبرنامج الغذاء العالمي.

وأوضحت الناطقة الإعلامية، أن هناك تحديات عديدة تنتظر الغذاء العالمي في العام القادم، فمن المتوقع زيادة انعدام الأمن الغذائي خلال العام القادم لما يقرب من 270 مليون شخص، يحرص البرنامج للوصول على الأقل لـ135 مليون مواطن منهم، ومحاولة تقليل تأثير أزمة فيروس كورونا عن تلك الفئات، لذلك البرنامج بحاجة لدعم أكبر خلال الفترة القادمة لتنفيذ رسالته.

وأشارت "عطيفة" إلى أن نبأ الفوز بالجائزة أسعد أعضاء المنظمة كثيرًا، فبالرغم من أن ذلك اليوم إجازة لهم، ولكن اتصلوا ببعضهم هاتفيًا وهنأوا بعض، ورتبوا احتفالا خاص بهم على شرف الفوز بـ"نوبل".

وأردفت أن أهم ما يميز الجائزة هو تسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي ومعاناة الملايين من المواطنين حول العالم من النقص الغذائي، لافتة إلى أن الجائزة دفعة جيدة للبرنامج وتحفيزا له في مسيرته بتوفير الغذاء الأمن لجميع المواطنين والشعوب حول العالم.

وأكدت "عطيفة" أن مصر شريك في جائزة نوبل التي حصل عليها برنامج الغذاء العالمي، في مقر المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا، فمن خلال المقر الذي وفرته مصر سهلت للبرنامج التحرك في جميع الاتجاهات لتوفير احتياجات الأمن الغذائي للملايين حول العالم.

وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع، ويقدم البرنامج كل عام مساعدات غذائية إلى أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 70 بلدا حول العالم، وحصل البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.