"تويوتا" الأعلى مبيعا للسيارات المستوردة في مصر خلال 8 شهور

سجلت مبيعات السيارات المستوردة ارتفاعًا داخل السوق المحلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019.

وأصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، تقريرًا تضمن قائمة بأكثر من علامة تجارية للسيارات المستوردة التي تتنافس على الأعلى مبيعًا، حيث جاءت العلامة التجارية "تويوتا" في الترتيب الأول ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 9433 سيارة خلال 2020، وسجلت ارتفاعًا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 7710 سيارة.

فيما جاءت "رينو" بالترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 8687 سيارة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 8193 سيارة.

وأوضح التقرير، ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل مبيعات سيارات "فيات" والتي احتلت الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 7381 سيارة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 2155 سيارة؛ فيما احتلت العلامة التجارية الناشئة بالسوق المحلي "إم جي" الترتيب الرابع بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 7100 سيارة.

وأشار التقرير، إلى انخفاض في معدل مبيعات سيارات "هيونداي" والتي وصلت إلى 7025 سيارة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 8188 سيارة؛ كما انخفض معدل مبيعات سيارات "بيجو" حيث وصلت مبيعاتها خلال 2020 إلى 4196 سيارة، مقارنة بمبعياتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 4682 سيارة.

فيما ارتفع معدل مبيعات سيارات "كيا" المستوردة خلال 2020 إلى 5483 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 4190 سيارة؛ كما ارتفع معدل مبيعات سيارات "أوبل" بشكل ملحوظ خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 4917 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 872 سيارة.

وخلال أغسطس 2020 سجلت العلامة التجارية "رينو" فرنسية الصنع مبيعات وصلت إلى 1633 سيارة، لتحتل الترتيب الأول ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للسيارات المستوردة داخل السوق المحلي، وترتفع عن مبيعاتها خلال أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 581 سيارة.