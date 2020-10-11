"رشوان": لا يوجد مسجون في مصر بدون أمر قضائي

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، إنه استحدث لجنة لحقوق الإنسان في الهيئة مكونة من عدد من الشباب، إلى أن قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنشاء وحدة دائمة في هذا الإطار، وأصبحت هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بذلك.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه فيما يتعلق باختفاء بعض الأشخاص يجب أن تتاح المعلومة بسرعة حتى لا يستخدمها الإعلام المعادي خارج مصر بشكل سلبي، مشيرًا إلى أن التأخير يؤدي إلى خسارة كبيرة في عدد متابعي الإعلام المصري.

وأوضح أن بعض الأشخاص الموجودون في الخارج والذين يسعون إلى الإساءة لمصر يقومون بتقسيم اسم الشخص المقبوض عليه، ويتم إذاعة اسم إضافي بشكل يومي حتى يظهر وجود عدد أكبر من المحبوسين.

وأكد أنه لا يوجد شخص واحد في مصر محبوس بغير صدور أمر قضائي ضده، ولا يوجد مختفين قسريًا داخل السجون المصرية وجميعهم صادر ضدهم قرارات بالحبس والضبط والإحضار، مشيرًا إلى أن المعارضة جزء من النظام ومن حقها الرغبة في تغيير الحكم، ولكن الموجودين بالخارج يهدفون إلى قلب نظام الحكم، ومصر لم تعرف من ساعة محمد علي باشا أحد خرج خارج مصر ورغب بالإتاحة بنظام الحكم من الخارج ونجح: "الإخوان خرجوا في 1954 وفي سنة 1965، وعملوا فلوس ودعموا التنظيم الدولي ولم يعودوا إلى مصر أبدا".

وتابع: "الاستعانه بدول على خلاف مع الدولة المصرية بينتهي الحال بأن الشخص سيموت هناك ولن يعود مرة أخرى، واللي هيكون موجود على ترابها يحس بيها".