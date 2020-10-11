فتح باب التقديم للدراسات العليا بـ"ألسن الأقصر" بدءا من اليوم

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2020/2021م، لمرحلة دبلوم الدراسات العليا لأول مرة بكلية الألسن، اعتبارا من اليوم الأحد حتى 29 أكتوبر المقبل، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني من خلال خدمة التسجيل الإلكتروني المتاحة على الموقع عن طريق الرابط التالي: http://www.luxor.edu.eg/

كما أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر عن موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، وحددت يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الفحوصات عليهم.

وقالت إدارة الكلية إن مواعيد الكشف تبدأ من حرف (أ) إلى حرف (س) من الساعة ٩ ص : ١٢ ظ، ومن حرف (ش) إلى حرف (ي)، من الساعة ١٢ ظ : ٣ م، مؤكدة فى بيان رسمى، التشديد على تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير الكمامات والمواد المطهرة لهم، وذلك حرصا من جامعة الأقصرعلى سلامة أبنائها الطلاب.

في سياق متتابع واصل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، جولاته التفقدية لكليات الجامعة، حيث قام بجولة تفقدية لكلية الآثار، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات والتأكد من مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد قبل بدء العام الجامعي الجديد 2020- 2021.

وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبة والمكاتب الإدارية.

كما قام رئيس الجامعة بعقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري بالكلية، وخلال الإجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس الجامعة تذليل كافة العقبات أمامهم، كما أوصى بعقد دورات تدريبية للموظفين للارتقاء بالأداء الوظيفي والإداري.

كما أجرى رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لكلية الألسن، ذلك لمتابعة إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2020-2021 والاطمئنان علي تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية.

وخلال الجولة أكد رئيس الجامعة علي تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير الكمامات والمواد المطهرة لهم، وذلك حرصًا من جامعة الأقصرعلى سلامة أبنائها الطلاب.