سيدة تستدرج شابا لعلاقة: جوزي وحمايا قالولي قابليه وخدي 2000 جنيه

"جوزي وحمايا قالولي اتصلي بصاحب الرقم ده، وأطلبي منه تقابليه علشان تعملي معاه علاقة جنسية، وهتاخدي 2000 جنيه.. أنا معرفش أنهم قتلوه"، بدأت ربة منزل تسرد اعترافات تفصيلية عن قتل شاب على يد زوجها ونجله و4 آخرين.

وأضافت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة: "أنا كان دوري أتصل بيه وأقوله عاوز أقابلك علشان نقيم علاقة وطلبت منه يجيلي العاشر من رمضان"، مشيرة إلى أن "حماها" اتفق مع موظف مرموق من عائلة كبيرة بالشرقية على خطف المجني عليه وتلقينه علقة ساخنة بهدف الأخذ بالثأر مقابل 40 ألف جنيه.

وتابعت المتهمة اعترافاتها بأنها قبل الجريمة بـ15 يوما، "فوجئت بحضور زوجي ووالده وطلبا مني أن اتصل برقم (القتيل) وأوهمه أني أحبه وأريد إقامة علاقة، واستمرت المكالمات لمدة 10 أيام متواصلة، ثم حضر الشاب وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بتصوير مقطع فيديو لضربه، وفوجئنا بوفاته".

وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهم الرئيسي تلقى اتصالا من موظف مرموق، طلب منه اختطاف شاب وإحداث عاهة مستديمة به لوجود خلافات عائلية بين العائلتين، واتفقا على دفع 40 ألف جنيه، حيث خطط المتهم لاستدراج المجني عليه واستخدم زوجة ابنه للاستدراج القتيل. وعقب وصوله إلى مدينة العاشر من رمضان، تعدوا عليه بالضرب حتى سقط جثة هامدة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الـ5، وأمرت بضبط وإحضار المتهم السادس المحرض على الخطف.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية كشفت ملابسات العثور على جثة شاب بمدينة العاشر من رمضان وبها كدمات متفرقة، حيث توصلت الأجهزة إلى تحديد شخصية المجني عليه، والذي ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان.

وتبين أن أحد أفراد العائلة الثانية "موظف مرموق"، اتفق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجني عليه والتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير تحصله على مبلغ (40 ألف جنيه)، وفي سبيل ذلك استعان الأخير بـ5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وعاطل - مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه المتهمين وضبط أربعة منهم وبحوزة اثنين منهم (هاتفي محمول أحدهما يحوي مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قررت زوجة نجل المتهم بأنها استدرجت المجني عليه لمدينة العاشر من رمضان وعقب حضوره للمنزل، تعدوا المتهمون عليه بالضرب بعصا "شومة" مُحدثين إصابته التي أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.