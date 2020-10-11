وجدي والهضبة وأميتاب باتشان.. 11 أكتوبر يوم ميلاد المبدعين

دوما ما يتردد بأن شهر أكتوبر هو شهر ميلاد العظماء، حيث شهد ميلاد العديد من الشخصيات التي تركت أثرا كبيرا في التاريخ الإنساني سواء في مجالات العلوم والثقافة والسياسة والفن.

واليوم 11 أكتوبر يعد من الأيام المميزة في هذا الشهر على المستوى الفني، حيث يشهد ميلاد ثلاثة فنانين ما بين التمثيل والغناء حول العالم وقد حققوا نجاحا كبيرا طوال مشوارهم الفني وأحبهم الجمهور.

عمرو دياب

يحتفل جمهور ومحبي الفنان عمرو دياب اليوم 11 أكتوبر بعيد ميلاده، ويعد الفنان عمرو دياب واحد من كبار المطربين في الوطن العربي استطاع من خلال أغنياته أن يحقق جماهيرية كبيرة.

وتميز عمرو دياب في تقديم الموسيقى المتجددة دوما والتي لا تقف عند حدود فترة معينة، كما كان من أبرز أسباب نجاحه هو الاستمرارية والحفاظ على نجاحه ومكانته الفنية طوال مشواره الفني.

وقد حققت ألبومات الفنان عمرو دياب نجاحا كبيرا على مدار مشواره الفني، وحصد العديد من الجوائز في مصر وعلى مستوى العالم.

أميتاب باتشان

يعد أميتاب باتشان واحد من كبار الفنانين في الهند، وحققت أفلامه أعلى الإيرادات على مستوى العالم، مسجلا اسمه وسط أرشيف عمالقة كبار نجوم السينما.

واشتهر أميتاب باتشان بتقديم أفلام الحركة وبالأخص في فترة السبعينيات، واستطاع أن يحافظ على مكانته الفنية المستمرة حتى الآن.

ولم يتوقف عشق "أميتاب" للسينما عند حدود التمثيل فكان له العديد من التجارب في الإنتاج السينمائي والغناء ببعض أفلامه، ويحتفل النجم العالمي أميتاب باتشان اليوم بعيد ميلاده الـ78.

أنور وجدي

واحد من عمالقة فن التمثيل وفناني الزمن الجميل، حمل على عاتقه الاهتمام بالسينما المصرية وتطورها والفن المصري بشكل عام، ورغم أن بدايته الفنية كانت بالمسرح إلا أنه اهتم بالسينما بشكل كبير في بدايتها ويعد واحدا من روادها.

ولم تتوقف إسهامات أنور وجدي في السينما عند حدود التمثيل ولكنه ألف وأخرج عددا من الأفلام السينمائية التي تعاون من خلالها مع كبار الفنانين، وتأتي اليوم الذكرى الـ116 لميلاد أنور وجدي.