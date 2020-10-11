منها "عدم وجود مخالفات".. شروط الحصول على ترخيص بناء مقبرة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان، عن الإجراءات التي يجب أن يتخذها المواطن عند طلبه ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة.

* المستندات المطلوبة

- صورة من إثبات الشخصية أو التوكيل الرسمي.

* شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

*إجراءات المواطن

الخطوة الأولى:

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية:

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

الخطوة الثالثة:

انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS).

الخطوة الرابعة:

تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب).

الخطوة الخامسة استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS).

* حق الانتفاع للمقابر لا يحدد بمدة معينة

وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إن حق الانتفاع للمقابر لا يحدد بمدة معينة، حيث ينص قانون تخصيص المقابر على عدم تخصيص أو بيع مقابر إلا من خلال حق الانتفاع.

وأشار المصدر إلى أن هدف الوزارة من طرح المقابر بحق الانتفاع، هو إمكانية نقل المقابر في أي وقت بعد ذلك إذا حدث توسع عمراني كبير، وأصبحت المقابر وسط الكتل السكانية، لافتا إلى أنه حال حدوث ذلك سيتم إجاد مقابر بديلة لأصحابها.

*خدمات تقدمها القاهرة للمواطنين خاصة بالمقابر

ويوفر المركز التكنولوجي بمحافظة القاهرة عددًا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن بينها عدة خدمات خاصة باستخراج صورة طبق الأصل من ترخيص الإنشاء للمدفن أو المقبرة أو طلب ترميم مدافن، أو تسليم رخص المدافن الجديدة.

* الأوراق المطلوبة لطلب استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص الإنشاء للمدفن أو المقبرة

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصل.

- إعلام وراثة لمنتفع بالمدفن في حالة وفاة المنتفع الأصلي.

- المستندات التي تفيد صله مقدم الطلب بالمنتفع الأصلي

* الأوراق المطلوبة لطلب ترميم مدافن

- إعلام ورثة صاحب المدفن.

- توكيلات من الورثة.

- محضر فقد الرخصة.

-صورة بطاقة مقدم الطلب.

* الأوراق المطلوبة لتسليم رخص المدافن الجديدة

- صورة بطاقة الزوج بعد الاطلاع على الأصل.

- صورة بطاقة الزوجة والأولاد وشهادة الميلاد للقصر.

- أصل إيصالات السداد.