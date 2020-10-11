مدبولي: نصر أكتوبر نقطة تحول جذرية في تاريخ مصر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بالذكرى السنوية لنصر أكتوبر، الذي يمثل نقطة تحول جذرية نحو التقدم والنماء لمصر، متابعا: "مثل هذه المناسبات تشكل فرصة لمراجعة أهم الأحداث التي مرت في الأمة، كي نعرف كيف كانت مصر وأين هي حاليا، وما هي الرؤية المستقبلية".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ العودة للتاريخ تهدف إلى استخلاص العبر للمساعدة على بناء المستقبل، مقتبسا مقولة للكاتب الصحفي نمحمد حسنين هيكل: "الأمم الكبيرة تحيا لكي تتذكر، والأصح أنّها تتذكر لكي تحيا، وأنّ تاريخ كل أمّة خط متصل، وقد يصعد أو يهبط أو يدور حول نفسه لكنه لا ينحني".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.