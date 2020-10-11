المشرف على "المنصورة الجديدة": المدينة ستتميز ببنية تحتية فاخرة

المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة لـ"الوطن": المدينة تتميز بطابع خاص وتنفرد بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى

>> المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 15كم

>> المدينة تنفذ على أربع مراحل ومساحة المرحلة الأولى منها 2063 فدانًا.. والمرحلة الأولى تستوعب 180 ألف نسمة

كتب - أيمن حمزة:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة هي إحدى مدن الجيل الرابع التى تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 15كم، وتتوسط محافظات "الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط"، مشيراً إلى أن المساحة الكلية للمدينة تبلغ حوالي 7200 فدان، وتنفذ على أربع مراحل، وأن مساحة المرحلة الأولى منها 2063 فدانًا، ومن المفترض أن تستقبل المدينة حوالي 680 ألف نسمة، على أن تستوعب المرحلة الأولى حوالي 180 ألف نسمة وإلى نص الحوار:

>> في البداية حديثنا ما المعلومات الأولية للمشروع؟

مدينة المنصورة الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع التى تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 15كم، وتتوسط محافظات "الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط"، والمساحة الكلية للمدينة تبلغ حوالي 7200 فدان، وتنفذ على أربع مراحل، أما مساحة المرحلة الأولى منها 2063 فدانًا، ومن المفترض أن تستقبل المدينة حوالي 680 ألف نسمة، على أن تستوعب المرحلة الأولى حوالي 180 ألف نسمة.

>> وما أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، في مجال الإسكان؟

أهم المشروعات التي ننفذها الآن بالمدينة، هو مشروع الفيلات بإجمالي عدد 1149 فيلا "منفصلة، ومتصلة، وشبه متصلة". وهناك نمط "المودرن الكلاسيك" بإجمالي عدد 2103.

>> وماذا عن الوحدات السكنية؟

لدينا حزمة مختلفة من المشروعات السكنية التي نعمل على تنفيذها الآن، ويأتى في مقدمتها الإسكان الفاخر والمعروف بـ«جنة» بإجمالي عدد 468 عمارة بعدد وحدات 12232 وحدة سكنية .

وهناك مشروع سكن مصر بإجمالي 196 عمارة بعدد 4707 وحدات سكنية، وهناك مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بإجمالي 58 عمارة بعدد 1392 وحدة سكنية.

>> وماذا عن منطقة الكورنيش؟

يبلغ طول الكورنيش حوالي 4،2 كم، وهو عبارة عن ممشي وكافيتريات وبرجولات ومقاعد وحارة دراجات وملاعب ومناطق للقراءة والإنترنت ومناطق لألعاب الأطفال، وهو يضاهي أعظم شواطئ العالم.

>> حدثنا عن الخدمات في المنصورة الجديدة؟

لدينا جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وتقع شرق المرحلة الأولى على مساحة حوالي 127 فدانا، وجارٍ تنفيذ كلية المعاملات القانونية الدولية، والمقامة علي مساحة 5700 متر مسطح، بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا. كما تم الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة للكلية، وهي طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلا من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وموفرة من الناحية الاقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان، كما تم البدء في تنفيذ خوازيق مبنى كلية علوم هندسية، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وجارٍ تنفيذ البوابة الجنوبية للجامعة، وجار السير في إجراءات أمر الإسناد لمبنى الإدارة، وكلية علوم وهندسة المنسوجات.

>> هل الجامعة في المرحلة الأولى؟

تقع الجامعة على بعد 240 مترًا من المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم الجامعة كليات المعاملات القانونية الدولية واقتصاد وإدارة أعمال، كلية علوم وهندسة المنسوجات، كلية علون هندسية، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كلية طب الفم والأسنان، علوم طبية، علوم صيدلة، كلية تصميم أزياء، بجانب مبان تشمل مبني الإدارة، ومكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفى جامعي، ومستشفى لطب الفم والأسنان، وهناك صالات رياضية، ومعارض خارجية مفتوحة. َبالنسبة للمدارس جاري تنفيذ عدد 2 مدرسة، 8 أسواق تجارية، 3 مساجد، مركز طبي، وجاري تجهيز وإعداد مستندات الطرح لمبني الشرطة.

>> وماذا عن المرافق؟

لدينا مشروع كبير لتنفيذ محطة تحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي واحد مليار و400 مليون جنيه، ويقام على مساحة 22 فدانا، بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة المعالجة على مساحة 47 فدانا في أقصى جنوب منطقة 809 أفدنة بطاقة إجمالية 120 ألف م3/يوم، المرحلة الأولى منها بطاقة 30 ألف م3/يوم.

ولدينا أيضًا مشروع محطة المحولات المقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي 14 فدانًا بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، المرحلة الأولى حوالي 300 ميجا فولت أمبير، بتكلفة حوالي 460 مليون جنيه. كذلك لدينا مشروع شبكة الكهرباء للمرحلة الأولى من المدينة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي واحد مليار و146 مليون جنيه، ومشروع مرافق للمرحلة الأولى من المدينة عبارة عن «طرق، مياه، صرف، مطر، ري» بتكلفة إجمالية 2 مليار و180 مليون جنيه.

>> وماذا عن الأبراج الشاطئية التي نراها في إعلانات الوزارة؟

لدينا الآن من الأبراج الشاطئية عدد 2 برج بارتفاع 22 دورا بإجمالي عدد 340 وحدة سكنية وجارٍ إعداد مستندات الطرح.

>> وما الفرص الاستثمارية الموجودة لديكم الآن؟

تم تخصيص عدد 2 قطعة عمراني متكامل بمساحة 118 فدانًا بنظام المظاريف المغلقة، وجارٍ السير في إجراءات تخصيص عدد 2 جامعة خاصة «جامعة نولدج، وجامعة الشرق الأوسط»، ومدرسة خاصة (مدرسة القاهرة للاستثمار العقاري)، وكذلك عدد 2 محطة تموين سيارات، ويتم أيضا التسويق العقاري لبعض المشروعات بالمدينة بمعرفة شركة سيتي إيدج.

>> ما أفصل مميزات المدينة الجديدة؟

تمتاز المدينة عن غيرها من مدن الدلتا بوجود واحدة من أكبر وأعرق الجامعات المصرية وهي جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر، وتقام المدينة باستثمارات تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه، وتمثل المرحلة الأولى من المدينة 40%، من إجمالي المساحة الكلية للمدينة.

>> هل يتم الآن الترويج للمدينة والمشروعات التي ستقام عليها؟

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرت بالفعل "فيديو" حول آخر تطورات الموقف التنفيذي لمدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع والتي تقوم بها الدولة حاليا في إطار خطتها التوسعية العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية وإعادة توزيعها عبر مضاعفة الرقعة المعمورة، ونعمل حاليا على الترويج للمدينة من خلال الطروحات القادمة للمشروعات التي سيتم طرحها للمواطنين باعتبارها أفضل دعاية للمدينة.

وتضمن الإعلان الموقف التنفيذي لوحدات مشروعات "سكن مصر، وجنة"، والفيلات السكنية، ومحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، ومحطة المحولات الكهربائية، ومدرسة التعليم الأساسي، وجامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ووحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، وأعمال تطوير منطقة الكورنيش بالمدينة.

>> متى صدر القرار الجمهوري للمدينة؟

صدر القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2018، بإضافة مساحة 809 أفدنة، ليصبح إجمالى مساحة المدينة 5913 فدانا، ووضع حجر الأساس في أغسطس 2017.

>> هل سنرى مفاجآت في المدينة الجديدة؟

المدينة ستتميز بطابع خاص، إذ تنفرد بارتفاعات وتصميمات، وألوان وطرق، وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفنادق السياحية، التي تخدم زوار المدينة بهدف السياحة العلاجية.