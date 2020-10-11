القوى العاملة تتابع حالة مصاب مصري في حادث سير بالكويت

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، لمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض لحادث سير، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية والتعويض المناسب، فضلًا عن التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج، وإبلاغه تمنياتنا بالشفاء العاجل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنّه جرى الحصول على بيانات عن المصري المصاب، ويدعى أيمن سعد عبدالوهاب، ويعمل بشركة "هم برجر" التابعة لمجموعة كوت الغذائية (الحميضي) على مهنة سائق موتوسيكل، حيث تعرض لحادث سير فقد على أثره البصر باحدى العينين وبعض الكسور والكدمات.

وأضاف الملحق العمالي، أنّه بالتواصل مع المصاب أفصح عن رغبته في العودة للوطن لاستكمال علاجه، مشيرا إلى أنّه بالتواصل مع سعد البليس مدير الشركة، وحمادة حسني مسؤول الموارد البشرية، وإسلام سعيد المسؤول القانوني، أفادوا بأنّهم بانتظار عرض المصاب على الصحة المهنية لتحديد نسبة العجز والتعويض، فضلا عن تحرير محضر بواقعة الحادث ضد المتسبب وتحويله إلى القضاء لصرف التعويضات من شركات التأمين.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي، عن ضرورة قيام المصاب بتوكيل أحد مكاتب المحاماة لمتابعة قضايا التعويضات حال إذا رغب فى العودة للوطن قبل صدور الأحكام وصرفها بنفسه، لافتا إلى أنّ حالته الصحية مستقرة الآن، ووفرت الشركة سكنا خاصا له ومعيشة، وخصصت من يتولى رعايته الغذائية والطبية لحين الانتهاء من إجراءات عودته للوطن.