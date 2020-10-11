نواب قدامى وحاليون.. 20 مستقلا في مواجهة 13 حزبيا بـ"سمالوط"

تشهد دائرة سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا منافسة شرسة بين 33 مرشحا على 3 مقاعد بالنظام الفردي، حيث دفع 7 أحزاب بـ13 مرشحًا في مواجة 20 مرشحا مستقلا.

وتنشر "الوطن" أسماء الـ33 مرشحا كالتالي:

دفع "مستقبل وطن" بـ4 مرشحين له في تلك الدائرة بينهم نائب سابق وآخر حالي، وهم: "محمد نشأت محمد حسن، صاحب شركة الشروق لخامات المحاجر، وتوحيد تامر علي محمد موسي، وشهرته أحمد تامر، عضو مجلس نواب حالي، محمد مصطفي النحاس عبد الحميد البركاوي، وشهرته محمد البركاوي، فلاح، نائب سابق، مجدي ملك مكسيموس عبد الملاك، شهرته المهندس مجدي ملك، عضو مجلس نواب حالي".

بينما دفع "حماة الوطن" بمرشحين اثنين هما أحمد محمد شادي أحمد شمردن، شهرته أحمد شمردن، عضو مجلس نواب، سمير رشاد أحمد عيد، وشهرته المستشار الدكتور سمير رشاد أبو طالب، دكتوراه في الحقوق، عضو مجلس نواب حالي.

ودفع "حزب الإصلاح والتنمية" بمرشحين اثنين هما: علاء الدين فيصل مهني مكادي، وشهرته علاء مكادي، عضو منتدب بشركة مكادي ترافيل، نائب سابق، إبراهيم محمد وهيدي شلقامي، وشهرته إبراهيم الوهيدي، دبلوم زراعة.

وحزب "الحرية" قرر الدفع بمرشحين اثنين هما: هاني صلاح عزالدين عبد القادر، وشهرته هاني عز، مهندس إتصالات باتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، وبدر أنور حبيب حنين، وشهرته بدر سدراك، أخصائي أول تكنولوجيا والتعليم، عن حزب الحرية، "خاض انتخابات الشيوخ".

ودفع "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" بمرشح واحد هو: أمير حلمي عزيز باسيلوس، أمين مرافق زراعية بمدرسة قلوصنا الإعدادية بنين.

ودفع "حزب الشعب الجمهوري" بمرشح واحد هو سامي سنوسي أحمد صميدة، وشهرته سامي سنوسي، لواء شرطة بالمعاش.

ودفع "حزب المحافظين" بمرشح واحد هو: حسين عثمان علي محمد وشهرته حسين الجلوي، محاسب بالخارج.

فيما يخوض المعركة 20 مرشحا مستقلا المعركة وهم: "أحمد رجب أحمد وشهرته أحمد رجب علام، محامي حر، حسين صلاح أبو الليل يوسف، وشهرته حسين الدالي، فني كهرباء بهندسة كهرباء سمالوط، محمد محمود محمد الشيخ عبد الحكيم، وشهرته محمد الشيخ، محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي، علاء محمد محمود حسين، وشهرته علاء محمد محمود، مدير مبيعات، أشرف فايز فرج إبراهيم، وشهرته المستشار أشرف فايز محامي حر، هواري فخري عبد الجواد طهير، وشهرته هواري أبوطهير، محام، حامد محمد مهني عامر، وشهرته حامد مهني موظف بوزارة الداخلية، إبراهيم راشد إبراهيم حمد، مدير عام بالإدارة الزراعية بسمالوط بالمعاش، إبراهيم محمد عبد الحليم إبراهيم وشهرته إبراهيم محمد، سكرتير الوحدة المحلية لمركز سمالوط، عمران صبره إسماعيل علي، شهرته عمران الجازوي، دكتوراه في العلوم الإنسانية، عمانوئيل عاطف فوزي ميخائيل وشهرته مانويل عاطف، مدير الشركة المصرية للمقاولات والاستثمار العقاري، رضا عيد حنا إبراهيم، وشهرته رضا عيد حنا، محاسب قانوني، رضا محمد سيد علي وشهرته رضا الخطيب، دبلوم زراعه، أحمد محمد محمود عبدالشافي، وشهرته أحمد مسعود، بكالوريوس خدمة اجتماعية، محمود عيد محمد حسن، شهرته محمود عيد المصري، عيد شكري عازر خليل، شهرته إسحاق ممدوح عازر خليل، صاحب مكتب خدمات وتوريدات قطع نقل، رأفت سمير حبيب شحاته، وشهرته العميد رأفت سمير حبيب، عميد قوات مسلحة بالمعاش، مؤمن عباس ليثي محمد، شهرته مؤمن الليثي، معلم خبير لغة عربية، خالد حسين مغربي محمد وشهرته خالد المغربي دبلوم صناعة، حسام أبوالعلا محمد حسن، موظف بمحكمة المنيا الإبتدائية".