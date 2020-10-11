برنامج للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بين التلاميذ بالمنيا

نظمت الإدارة العامة للتدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة المنيا برنامجاً تدريبياً للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، بين تلاميذ المدارس، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وفي إطار حرص القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على صحة أطفال مصر، وتلاميذ المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.

أقيم البرنامج التدريبي، الذى استمر على مدار يومين واختتم أعماله اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتوره فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة، والدكتور محمود الصاوي، مدير عام فرع الهيئة بالمنيا، والدكتور عمرو عبد المنعم، مدير إدارة التدريب بفرع المنيا، والدكتور أحمد قناوي، مدير إدارة التدريب بمستشفى المنيا للتأمين الصحي، وتستهدف الحملة جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بالريف والحضر بجميع مراكز المحافظة، من العدوة شمالاً، وحتى دير مواس جنوباً.

ومن جانبها، نظمت مديرية الصحة بالمنيا دورات تدريبية مكثفة لأطباء الأسنان، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمختلف المنشآت الصحية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الأطباء، والتدريب على أساليب مكافحة العدوى، للحفاظ على الطاقم الطبي خلال التعامل مع المرضي حاملي الفيروسات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمد النادي، أنه بجانب عقد الدورات التدريبية للأطباء، يتم تنفيذ الاجتماعات بصفة دورية لرؤساء الأقسام لمتابعة سير العمل ورفع مستوى الخدمة، من خلال توفير المستلزمات الخاصة بطب الأسنان داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى متابعة تحديث معامل الأسنان على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه يتم مراعاة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية وتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، وذلك بالاشتراك مع إدارة الرعاية الأساسية، بالإضافة إلى تكثيف المرور على المنشآت الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.