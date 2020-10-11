مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادثين منفصلين بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم، إثر حادث تصادم لودر بتوك توك، بطريق قرية اليمنية، التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وأزيلت آثار الحادث وفتح الطريق بعد توقفه، ونقلت جثتي المتوفين إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وكان مستشفى كفر الدوار المركزي، استقبل كل من: أحمد عبدالستار عبدالرحمن السيد، 20 عاما، مقيم قرية اليمنية، ونادي عبد الله محمد عوض، 20 عاما، مقيم بذات القرية، جثتين هامدتين، وجرى التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.

وفي حادث آخر، أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة _ الإسكندرية" الصحراوي اتجاه القاهرة، أمام الكيلو 80، ونقلت المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى وادي النطرون التخصصي، استقبل كل من: صفاء أبو قاسم عبد الناصر، 30 عاما، وأميرة سعد ناجي، 65 عاما، ومحمد سعد ناجي، 5 سنوات، وداليا سعد ناجي، 16 عاما، ووليد سعد ناجي، 12 عاما، ورشيد بري طلبة، 80 عاما، مقيمين بالإسكندرية، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم بالحادثين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة، من السير بسرعة كبيرة على الطريقين الزراعي والصحراوي والطريق الدولي الساحلي، وتهيب بالسائقين بالالتزام بالسرعات المقررة، حفاظا على سلامتهم ومرافقيهم كذلك، مشددة على عدم الخروج، أثناء الشبورة الكثيفة والأمطار الغزيرة التي قد تضرب بعض المناطق بالمحافظة.