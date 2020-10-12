لو عايز تسافر مع حيوانك الأليف.. ضوابط اصطحابه على متن الطائرة

إذا كنت تخطط للسفر مع حيوانك الأليف، وليس لديك المعلومات الكافية حول إمكانية اصطحابه على متن الطائرة، تستعرض لك "الوطن" التعليمات والإرشادات الخاصة بسفر حيوانك الخاصة برفقتك وفقًا لما حددته شركة مصر للطيران على النحو التالي:

مصر للطيران لا تقبل إلا الكلاب والقطط كحيوانات أليفة، ويتم استثنائيًا قبول الصقور، بخلاف ذلك يتم شحنها كحمولة بضائع من قرية البضائع، ويتعين عليك الاتصال بقسم الحجز بمصر للطيران والإبلاغ بطلب سفر حيوانك الأليف قبل 48 ساعةً على الأقل من المغادرة.

تقبل شركة مصر للطيران نقل الحيوانات الحية وفقًا للشروط التالية

- الكلاب والقطط عند إعدادها بشكل صحيح ويرافقها شهادة تطعيم صحية سارية المفعول.

- يخضع عمر الحيوانات الحية للوائح الجمركية في بلد العبور والمقصد.

- تخضع عملية القبول لشرط قيام المسافر بتحمل المسؤولية الكاملة عن مثل هذا الحيوان الأليف.

- لا يشمل الوزن المجاني المسموح به للعميل وزن الحيوانات الأليفة المرافقة - ويشمل ذلك وزن الحاويات والطعام - وتُفرض الرسوم على هذا الوزن وفقًا لسعر الأمتعة الزائدة المعمول بها حسب المقصد.

- لا تتحمل شركة مصر للطيران أي مسؤولية عن إصابة مثل هذه الحيوانات الأليفة أو فقدانها أو تأخيرها أو إصابتها بمرض أو وفاة، أو في حالة رفض دخولها إلى أي بلد أو إقليم أو مرورها به​.

- تظل الحيوانات الأليفة خاضعة للوائح الجمركية ببلد العبور وجهة الوصول.

- لأسباب تتعلق بالسلامة، غير مسموح للعملاء الذين يصطحبون حيواناتهم الأليفة بالجلوس في صفوف مخرج الطوارئ.

- لن يُسمح باصطحاب الحيوان الحي كأمتعة مسجلة وفقًا للجهة النهائية ما لم يتم إجراء الحجز لرحلة الطيران المكملة التابعة لشركة نقل جوي أخرى.

- تمتلك مصر للطيران حق اتخاذ القرار النهائي في ما يتعلق بقبول الحيوانات الأليفة، ويحق لمصر للطيران رفض نقل الحيوانات الحية في أي وقت، حتى بعد قبولها لأسباب تشغيلية أو لعدم كفاية التهوية، وبناءً عليه يحق لمصر للطيران إنزال الحيوانات الأليفة من الطائرة دون أي مسئولية على مصر للطيران.

- يجب تقديم السجل الصحي للحيوان الأليف للفحص عند التسجيل ويجب أن يثبت بالحيوان شريحة المعرف الصغيرة المطلوبة، عندما تسافر بالخارج يجب عليك أيضًا تقديم جواز سفر الحيوان الأليف.

- لا يمكن نقل الحيوانات الحية إلا للبلدان التي تسمح بذلك ومع مراعاة الشروط التي تقتضيها وتعمل بها هذه البلدان.

- يجب على المسافر حمل ما يكفي من الطعام لحيوانه الأليف خلال الرحلة وأثناء فترة العبور.

في حالة رحلات الطيران المشتركة بين مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، لن تقبل مصر للطيران الحيوانات قصيرة الرأس التالية (الأفطس، أو قصير الأنف، أو الوجه المسطح) باعتبارها أمتعة مصاحبة للراكب أو أمتعة غير مصاحبة للراكب:

الكلاب

Affenpinscher-American Bulldog-Pit Bull-Shar pei-Chow Chow-Shih Tzu-Lhasa Aps-Boston Terrier-Cane

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Pekinese-King Charles-Tibetan Spaniel-Japanese Chin-Brussels Griffin-Dogue De Bordeaux-Boxer (All Breeds)-

American Staffordshire Terrier-American Pit Bull Terrier-Pug (All Breeds)-Bull Dog (All Breeds)-

Staffordshire Bull Terrier-English Toy Spaniel-Mastiff (All Breeds except Great Danes).​

القطط

Exotic-Himalayan-Persian-Burmese.​

حاوية سفر حيوانك الأليف

- يتطلب نقل الحيوانات الحية بعض متطلبات الحاويات فيما يتعلق بأبعاد الحيوان ونوعه.

- يجب أن يكون القفص مقاومًا للتسرب أو الهروب وأن يكون كبيرًا بالقدر الكافي بحيث يمكن للحيوان الوقوف في وضع طبيعي وأن يستدير ويستلقي على الأرض، يُرجى العلم أنه لا يتم توفير أو بيع حاويات في المطار.

شروط نقل الحيوانات في كابينة الركاب

- يُسمح فقط بالقطط والكلاب.

- لا يزيد الوزن الإجمالي للحيوان والقفص عن ‎8 كجم.

- لا يزيد الحد الأقصى لأبعاد القفص عن ‎55+40+20 سم.

- يقتصر وجود الحيوان الأليف في المقصورة على حيوان واحد للحاوية، حيث يُسمح لكل مسافر باصطحاب حاوية واحدة.

- يتم السماح بالحيوان الأليف في المقصورة على أساس أولوية الحجز، حيث إن السماح مقيد بحيوانين في كل فئة ولن يتم السماح باصطحاب أي حيوان إضافي كأمتعة مسجلة.

- يمكن السماح باصطحاب الصقور وفقًا للوائح شركة مصر للطيران.

- لا يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في مقصورة الطائرة لكل ممن يأتي:

أي راكب يستخدم جهازا طبيًا يتطلب وضعه أسفل المقعد.

​القاصر الذي لا يرافقه شخص بالغ.

شروط نقل الحيوانات مع حقائب الأمتعة

- يُسمح فقط بالقطط والكلاب.

- يجب أن يكون القفص مقاومًا للتسرب أو الهروب وأن يكون كبيرًا بالقدر الكافي بحيث يمكن للحيوان الوقوف في وضع طبيعي وأن يستدير ويستلقي على الأرض.

- يُسمح بحيوان واحد فقط لكل حاوية، ما لم:

يصل الحد الأقصى لحيوانين بالغيين متماثلين في الحجم ووزنهما يصل إلى 23 كيلو جرام وكان الحيوانان منسجمان، حيث يجوز شحنهما في نفس الحاوية.

يصل الحد الأقصى لعمر حيوانين كحد أقصى إلى ستة أشهر وكان الحيوانان مولودين لنفس الأم، حتى وزن 23 كجم، وبحد أقصى حيوانين حيث يجوز شحنهما في نفس الحاوية،

يسافر الحيوان الذي يزيد عن هذا الوزن (23 كيلو جرامًا) على حدة، على أن يتم حسابه وفرض الرسوم عليه باعتباره اثنين.

- لن يُسمح باصطحاب الحيوان الحي كأمتعة مسجلة وفقًا للجهة النهائية ما لم يتم إجراء الحجز لرحلة الطيران المكملة التابعة لشركة نقل جوي أخرى.

- لن يتم السماح باصطحاب الحيوانات الأليفة كأمتعة مسجلة على الطائرات من نوع Embraer E170.