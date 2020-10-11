ضبط صاحب مصنع بالمحلة لاستيلائه على 800 ألف جنيه من مواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا في طنطا، اليوم الأحد، من ضبط صاحب مصنع نسيج بمدينة المحلة الكبرى، استولى على 800 ألف جنيه من اثنين من المواطنين، بدعوى استثمارها في تجارة العقارات، مقابل أرباح شهرية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مواطنين يقيمان بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهما، بقصد توظيفها واستثمارها لهما، مقابل أرباح شهرية، ولكنه توقف عن صرف الأرباح، كما رفض إعادة المبالغ المالية لأصحابها.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ، وتبين قيام صاحب مصنع منسوجات، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة العقارات، مقابل أرباح، وتمكن من خلال ذلك، من الحصول على مبالغ ماليه مختلفة من مقدمي البلاغ، بإجمالي 800 ألف جنيه.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب للواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.