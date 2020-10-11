"القيم الدينية" لمجموعة العشرين يعقد 12 حلقة نقاشية بالرياض

يعقد منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين للعام الحالي بالعاصمة الرياض، 12 حلقة نقاشية، وذلك خلال المؤتمر العالمي الافتراضي الذي يقيمه في الفترة من 13-17 أكتوبر الجاري.

ونظرًا للأهمية البالغة للمؤتمر الذي يسبق انعقاد قمة مجموعة العشرين بالرياض في شهر نوفمبر المقبل، يركز المنتدى على عدد من القضايا العالمية في إطار جدول أعمال قمة العشرين الحالية، عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: تمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم في العيش والعمل والنجاح، وحماية الكوكب بتعزيز الجهود لحماية الموارد العالمية "تغير المناخ" وإيجاد آفاق جديدة للاستفادة من فوائد الابتكار والتطور التقني.

وتعالج حلقات نقاش المنتدى القضايا المطروحة في أهداف التنمية المستدامة الـ (17) التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2015م، التي تشمل عددا من القضايا منها: الفقر، والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، والمياه، والعدالة الاجتماعية.

ويتكون المنتدى من خمس جلسات عامة، منها: جلسة افتتاحية، وأربع جلسات حول جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمكين المرأة والشباب والفئات المحتاجة، وجهود الهيئات الدينية لمواجهة تهديدات تغير المناخ، ودورها في الحد من مخاطر الكوارث.

ويتفرع عن هذه الجلسات العامة الخمس إلى (12) حلقة نقاش متزامنة بشكل يومي على مدى خمسة أيام، تعقد ما بين الرابعة والثامنة مساء، وتبث عبر وسائل التواصل الإلكتروني، ويشارك فيها (130) من الباحثين والعلماء والمفكرين والقادة الدينيين ومسؤولي منظمات ومؤسسات وجمعيات سياسية وفكرية من مختلف أنحاء العالم، معنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات، تسهم في إعداد إستراتيجيات لحلحلة الأزمات الدولية.

وتهدف الجلسات العامة للمنتدى والحلقات النقاشية المصاحبة إلى الخروج بعدد من التوصيات وتقديمها إلى قادة مجموعة العشرين، للنظر في رؤى المؤسسات والقيادات الدينية حول كيفية التعامل مع التحديات العالمية، وللوصول إلى هذه الغاية يستعد المنتدى لمناقشة عدد من القضايا أبرزها "دور الدين في بناء السلام"، حيث يمكن للقيادات والمنظمات الدينية الإسهام في منع التحريض على العنف وخطاب الكراهية والحد من التوترات المتفشية في مجتمعاتهم.

ففي عام 2017، أطلقت الأمم المتحدة خطة عمل عالمية لدعم القيادات الدينية والمؤسسات الدينية الفاعلة، لمنع أعمال التحريض على العنف التي قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، انطلاقًا من ضرورة تحسين عملية إشراك المؤسسات في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.