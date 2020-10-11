على مدار 100 عام.. مصر تقدم يد العون لدول العالم في الأزمات

تتميز مصر دائما بتقديم يد العون لجميع دول العالم في أوقات الأزمات على مدار 100 عام، وشهدت بلاد أوروبا وإفريقيا وآسيا مساعدات مصرية مؤخرًا إثر جائحة فيروس كورونا.

مساعدات مصر لدول العالم خلال أزمة فيروس كورونا ليست الأولى، ولكن قدمت مساعدات مالية لبلجيكا 1918 بعد الحرب العالمية الأولى لإنقاذ شعبها من الفقر، حيث كان السل انتشر في البلاد.

وفي 2020 مدت مصر يدها للجميع لتأكيد تضامنها مع شعوب العالم الذي عاني مع أزمة كورونا، فقدمت مساعدات ومعونات طبية للعديد من الدول لتخفيف العبء عنها، كان في مقدمتها الصين وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا والعراق و30 دولة إفريقية.

وفي أزمة السيول التى اجتاحت السودان، وجهت مصر مساعدات عاجلة إلى الخرطوم عبارة عن مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وخيام مقاومة للأمطار، للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

ولم تتوقف مصر في الوقوف جانب الأشقاء العرب، فقد مدت جسرا جويا قامت بإنشائه منذ اللحظات الأولى لوقوع انفجار مرفأ بيروت، لمد يد العون للشعب اللبناني بالدعم والمؤازرة في أزمته، وقدمت العديد من المساعدات التي شملت مواد غذائية وإغاثية.

ومن جانبه عقّب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على مد مصر يد العون للعالم في أزماته، باعتباره طابع مصري أصيل يظهر وقت الأزمات مع الجميع سواء عرب أو أفارقة أو غيرهم، وظهر ذلك جليًا خلال أزمة جائحة كورونا.

وقال رضوان لـ"الوطن"، إن مصر دولة سباقة فى الدعم وليس غريبًا عليها مد يد العون بالمساعدات لجميع الدول، فهو تعبيرًا عن حضارتها ودورها الإنسانى تجاه العالم على مدار التاريخ.