طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنه سيسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت الهيئة إلى حركة الرياح اليوم فتكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع وجود شبورة مائية تكون كثيفة على السواحل الشمالية، وتنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وخاصة على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين والرياح شمالية غربية.

عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاثنين

مكة 41 25

المدينة 37 21

الرياض 34 18

المنامة 33 29

أبو ظبي 35 27

الدوحة 34 27

الكويت 37 20

دمشق 33 14

بيروت 28 23

عمان 31 17

القدس 27 17

غزة 29 21

بغداد 37 18

مسقط 32 25

صنعاء 24 10

الخرطوم 40 26

طرابلس 26 18

تونس19 14

الجزائر 19 11

الرباط 25 14

أنقرة 28 10

إسطنبول 25 17

إسلام أباد 34 19

نيودلهي 34 23

جاكرتا 33 24

بكين 18 6

كوالالمبور 31 25

طوكيو 24 19

أثينا 26 19

روما 19 7

باريس 14 9

مدريد 19 7

برلين 12 5

لندن 12 8

مونتريال 13 8

موسكو16 10

نيويورك 16 15

واشنطن 23 15

نواكشوط 31 25

أديس ابابا 23 11