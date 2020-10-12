حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يجد الكثيرون من محبي الأبراج متعة خاصة في معرفة الصفات التي يتميزون بها وفقًا لرسائلهم اليومية من الأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد في منزلك الثامن يمدك بسرعة البديهة وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية تساعدك على الإصلاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة كي يمر اليوم بسلام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تعمل اليوم بحماس ويقظة والقمر في منزلك الثالث يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك اليوم الحياة الاجتماعية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تقضي وقتا هادئا مع الأحباب ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية تعاطفك وتفهمك للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية أو مالية، فقط لا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يصيبك بالتشوش.. احترس من خلافات مع الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك لباقة وتدفعك نحو القيام بمبادرات ناجحة وتحصل على نتائج إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك وقد يزيد ذلك من جاذبيتك وتستطيع أن تؤثر في الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الفلك يطالبك اليوم بعدم المغامرة أو المخاطرة ويجب ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل واختار جيدا من يصحبونك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك كل الحيوية والقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين وتخطط جيدا لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تجلب لك التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط ومعاكسة القمر حاول أن تظل مثابرا ومتفائلا بالمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد مع الحبيب.. حاول أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس تعدك بالتوافق مع الأحباب والأصحاب وتدفعك الأفلاك للوقوف بجانب الضعفاء ويثمر عالمك بفعل الخير.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك على الصعيد المالي والمهني.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب ممن حولك بود وحب ويمكنك أن تصلح علاقتك بالجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم ينصحك الفلك أن تتظاهر بالهدوء وأن تتحكم في مشاعرك لكي تكشف أمرا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ يدفعانك لتشارك من حولك معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان رياض الخولي، ويوافق تاريخ ميلاده 29 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. يمنحك اليوم نشاطا وحيوية ويزداد إصرارك على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بالصبر والتأني في قراراتك الشخصية والمالية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.