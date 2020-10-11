مصدر لـ"الوطن": لا صحة لغلق المقاهي في ساعة مبكرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن هناك توجيهات من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بشن حملات ومتابعة مستمرة على الكافيهات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها منع تناول الشيشة.

تشميع أي مقهى يقدم الشيشة

وأضاف لـ"الوطن" أن أي مقهى يضبط يقدم الشيشة للجمهور سيجري غلقه وتشميعه على الفور ومصادرة الأدوات المضبوطة، علاوة على تغريم صاحب المخالفة، نظرا لاستمرار حظر استخدام الشيشة داخل المقاهي، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى وجود دور كبير على المواطنين في التصدى للعادات السلبية التي تضر بصحتهم، خاصة في ظل وجود فيروس كورونا، وذلك بإبلاغ الحي أو المحافظة بعنوان المقهى المخالف، حيث سيجري التعامل معه على الفور حفاظا على سلامة المواطنين وأسرهم.

مواعيد فتح المحلات والمقاهي كما هي دون تغيير

وأكد المصدر، أن مواعيد فتح المحال والمقاهي بالقاهرة مستمرة وفق قرار رئيس الوزراء دون تغيير، حيث يستمر فتح المقاهي حتى الساعة الثانية عشر مساءً ولا صحة لما يتردد عن غلق المقاهي في ساعة مبكرة.

دراسة مواعيد فتح وغلق المحال بعد كورونا

وأوضح المصدر، أن هناك دراسة ومقترحات لتحديد مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي بعد انتهاء أزمة كورونا بحيث يجري تنظيم الأمر وعدم السماح بفتح أي محلات لمدة 24 ساعة باستثناء أنشطة محددة مثل الصيدليات.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم وغلق أي سناتر مفتوحة على ىالفور والانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسي.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس، التي ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الجاري، مع التأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

وشدد "شعراوي" على ضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات.

ووجه الوزير بضرورة استمرار المحافظات في إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة، لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب.

ومن جانبه، أشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه سيجري تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسي، مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة.