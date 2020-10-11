المشرف على "المنصورة الجديدة": المرحلة الأولى تستوعب 180 ألف نسمة

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 15كم، وتتوسط محافظات "الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط"، مشيراً إلى أن المساحة الكلية للمدينة تبلغ حوالي 7200 فدان، وتنفذ على أربع مراحل، وأن مساحة المرحلة الأولى منها 2063 فدانًا، ومن المفترض أن تستقبل المدينة حوالي 680 ألف نسمة، على أن تستوعب المرحلة الأولى حوالي 180 ألف نسمة

جار تنفيذ مشروع الفيلات بإجمالي 1149 فيلا

وتابع، أهم المشروعات التي ننفذها الآن بالمدينة، هو مشروع الفيلات بإجمالي عدد 1149 فيلا «منفصلة، ومتصلة، وشبه متصلة»، وهناك نمط المودرن الكلاسيك بإجمالي عدد 2103.

وأوضح، لدينا حزمة مختلفة من المشروعات السكنية التي نعمل على تنفيذها الآن، ويأتي في مقدمتها الإسكان الفاخر والمعروف بـ«جنة» بإجمالي 468 عمارة بعدد وحدات 12232 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن هناك مشروع سكن مصر بإجمالي 196 عمارة بـ4707 وحدة سكنية وهناك مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بإجمالي 58 عمارة بـ1392 وحدة سكنية.

طول كورنيش مدينة المنصورة الجديدة يبلغ حوالي 4.2 كم

وكشف "رجب"، أن طول كورنيش مدينة المنصورة الجديدة يبلغ حوالي 4.2 كم، عبارة عن ممشي وكافتريات وبرجولات ومقاعد وحارة دراجات وملاعب ومناطق للقراءة والإنترنت ومناطق لألعاب الأطفال، وهو يضاهي أعظم شواطئ العالم.

وأضاف، لدينا جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وتقع شرق المرحلة الأولى على مساحة حوالي 127 فدان، وجار تنفيذ كلية المعاملات القانونية الدولية، والمقامة على مساحة 5700 متر مسطح، بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وتم الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة للكلية، وهي طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلا من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وموفرة من الناحية الإقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان، كما تم البدء في تنفيذ خوازيق مبنى كلية علوم هندسية، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وجار تنفيذ البوابة الجنوبية للجامعة، والسير في إجراءات أمر الإسناد لمبنى الإدارة، وكلية علوم وهندسة المنسوجات،.

وأشار المهندس محمد رجب، إلى أن الجامعة تقع على بعد 240 متر من المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم الجامعة كليات المعاملات القانونية الدولية واقتصاد وإدارة أعمال، كلية علوم وهندسة المنسوجات، كلية علوم هندسية، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كلية طب الفم والأسنان، علوم طبية، علوم صيدلة، كلية تصميم أزياء، بجانب مباني تشمل مبني الإدارة، ومكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفى جامعي، ومستشفى لطب الفم والأسنان، وصالات رياضية، ومعارض خارجية مفتوحة.

وبالنسبة للمدارس، أكد "رجب" أنه جار تنفيذ مدرستين، و8 أسواق تجارية، 3 مساجد، مركز طبي، بالإضافة إلى إعداد مستندات الطرح لمبني الشرطة.