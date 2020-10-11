دمياط الجديدة تنفذ مشروعا لتحلية مياه البحر بمليار و400 مليون جنيه

أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تنفيذ مشروع كبير لمحطة تحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي مليار و400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 22 فدانًا، بطاقة إجمالية 160 ألف م3 /يوم.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 40 ألف م3 / يوم، وتنفيذ مشروع محطة المعالجة على مساحة 47 فدانًا في أقصى جنوب منطقة 809 فدان بطاقة إجمالية 120 ألف م3 / يوم، على أن تكون المرحلة الأولي منها بطاقة 30 ألف م3 / يوم.

ولفت "رجب" إلى تنفيذ مشروع محطة المحولات المقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة علي مساحة حوالي 14 فدانًا بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، على أن تكون المرحلة الأولى منها بحوالي 300 ميجا فولت أمبير، وبتكلفة حوالي 460 مليون جنيه.

وقال "ننفذ مشروعًا لشبكة الكهرباء للمرحلة الأولى من المدينة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي واحد مليار و146 مليون جنيه، ومشروع مرافق للمرحلة الأولى من المدينة عبارة عن طرق، ومياه، وصرف، ومطر، وري بتكلفة إجمالية 2 مليار و180 مليون جنيه".

وأشار خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، وجود برجين شاطئين بارتفاع 22 طابقًا، وبإجمالي 340 وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه يجري إعداد مستندات الطرح.

وعن الفرص الاستثمارية الموجودة بالمدينة، أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تخصيص قطعتين عمرانيتين متكاملتين بمساحة 118 فدانًا بنظام المظاريف المغلقة، وجاري السير في إجراءات تخصيص جامعتين خاصتين، هما جامعة نولدج، وجامعة الشرق الأوسط، ومدرسة خاصة هي مدرسة القاهرة للاستثمار العقاري، وكذلك محطتي تموين للسيارات، مشيرًا إلى التسويق العقاري لبعض المشروعات بالمدينة بمعرفة شركة "سيتي إيدج".

وتابع رئيس الجهاز، تمتاز المدينة عن غيرها من مدن الدلتا بوجود واحدة من أكبر وأعرق الجامعات المصرية هي جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر.

استثمارات المدينة تصل إلى 60 مليار جنيه.. والمرحلة الأولى تمثل 40% من إجمالي المساحة الكلية

وتقام المدينة باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتمثل المرحلة الأولى من المدينة 40%، من إجمالي المساحة الكلية للمدينة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرت بالفعل فيديو حول آخر تطورات الموقف التنفيذي لمدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التي تقوم الدولة حاليًا في إطار خطتها التوسعية العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية وإعادة توزيعها عبر مضاعفة الرقعة المعمورة.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه يجرى العمل حاليًا على الترويج للمدينة من خلال طرح عدد من المشروعات للمواطنين خلال الفترة المقبلة باعتبارها أفضل دعاية للمدينة

واشار "رجب"، إلى صدور القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2018، بإضافة مساحة 809 فدادين، ليصبح إجمالى مساحة المدينة 5913 فدانًا، ووضع حجر الأساس في أغسطس 2017.

وتتميز المدينة بطابع خاص، إذ تنفرد بارتفاعات وتصميمات، وألوان وطرق، وبنية تحتية على أعلى مستوى، إضافة إلى الفنادق السياحية، التي تخدم زوار المدينة بهدف السياحة العلاجية.