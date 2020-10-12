حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الحمل العديد من الصفات الجيدة، من أبرزها طيبة القلب وحسن الطباع، ونقاء القلوب كالأطفال مهما تقدم بهم العمر، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد في منزلك الثامن يمدك بسرعة البديهة وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية تساعدك على الإصلاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.