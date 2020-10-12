حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

تمتلك أنثى برج الثور حسا فكاهيا عاليا، ومتأنية في اتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بالعلاقات العائلية والاجتماعية ونادرا ما تتسرع أو تتهور، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للتسامح مع الأخطاء غير المقصودة كي يمر اليوم بسلام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.