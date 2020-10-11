علماء صينيون ينشرون صورا جديدة ومفصلة لفيروس كورونا

نشر علماء صينيون صورا جديدة ومفصلة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، من شأنها أن تساعد في عملية إيجاد لقاح للوباء الذي أصاب العالم.

وأظهرت الصور الجديدة تفاصيل دقيقة جدًا للفيروس، تكشف عن شكله الشائك وطريقة تفاعله مع الخلايا البشرية، مما يساعد العلماء في معركتهم القاسية للوصول إلى لقاح يقضي عليه، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وصمم العلماء الصينيون الصور الجديدة أثناء بحثهم عن لقاح للفيروس الذي أنهك البشرية، حيث تساعد هذه الصور في فهم آلية عمل الفيروس.

وأخذ عالم الأحياء الإنشائية بجامعة تسينغهوا في بكين الدكتور ساي لي، بالتعاون مع علماء آخرين متخصصين في مجال الفيروسات، صور الفيروس في مختبر للسلامة الحيوية في مدينة هانغتشو.

وبدأ الفريق بمعالجة الفيروس بمادة كيميائية لجعله غير ضار، ثم أرسلوا عينة من السائل المليء بالفيروس إلى الدكتور لي.

وقام الأخير بالتعاون مع فريقه بتقليص حجم العينة إلى نقطة واحدة، ثم قام لي بتجميدها، ورصدها لاحقا من خلال المجهر الإلكتروني.

وقال لي لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية: "رأيت شاشة مليئة بالفيروسات"، وهو ينظر إلى شيء قياسه أقل من جزء من المليون من البوصة، مضيفًا "أعتقد أنني كنت أول رجل في العالم يرى الفيروس بمثل هذا القرب".

لقد أتاحت الصور الجديدة للعلماء معرفة كيفية انزلاق الفيروس بعض بروتيناته ودخوله الخلايا، بالإضافة إلى ذلك، تعلم العلماء، الطريقة التي تسيطر من خلالها جينات الفيروس الملتوية على الكيمياء الحيوية للجسم.

ويستخدم بعض الباحثين أجهزة كمبيوتر عملاقة لإنشاء صور للفيروسات بشكل افتراضي كامل، ويأملون في استخدامها لفهم كيفية انتشار الفيروسات في الجسم بهذه السهولة المدمرة.

قال عالم الأحياء الحاسوبية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو رومي أمارو: "هذه المرة تختلف عن أي شيء اختبره أي منا، فقط فيما يتعلق بمعالجة البيانات".