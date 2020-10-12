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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 12-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

تتصف مولود برج السرطان بالإخلاص الأمر الذي يساعد على نجاح العلاقات الاجتماعية والعاطفية، وله شخصية متزنة ومسؤولة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

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حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

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ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

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