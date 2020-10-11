مستشفى جامعة الجيزة الجديدة لخدمة المجتمع يستقبل طلاب كلية الطب

أعلنت كلية الطب بجامعة الجيزة الجديدة NGU عن بدء تدريب الطلاب في مستشفى جامعة الجيزة الجديدة لخدمة المجتمع في منطقة السيدة نفيسة، وذلك لتعليم وتدريب الطلاب وإجراء الأبحاث العلمية بأحدث التقنيات، وتقديم خدمة علاجية عالية التخصص تخدم الفئات محدودة الدخل في منطقة السيدة نفيسة.

وجاء ضم مستشفى جامعة الجيزة الجديدة المجتمعي في منطقة السيدة نفيسة للمنظومة التعليمية الطبية في الجامعة، إيمانًا بأن اكتساب المعرفة الطبية والتطبيق العملي هو الجانب الأكثر أهمية في التدريب الطبي، وهو ما يسهم فعلياً في تخريج أطباء قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

وقالت د. لمياء محسن، عميد كلية الطب بالجامعة، إن التدريب والتعليم في المستشفى يقوم على نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويتم التدريب الإكلينيكي للطلاب في مجموعات صغيرة لا تزيد على ثمانية طلاب لمناقشة الحالات وتنمية المهارات التحليلية والعملية بأسلوب متميز مما يتح لهم الكشف على أعداد كبيرة من المرضى و التواصل الشخصي معهم لمعرفة المشاكل و التحديات الصحية والمحددات الاجتماعية التي تركز على الصحة، مما يساهم في خلق طبيب ملم بجوانب متعددة صحية وغير صحية تساعده في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بعد التخرج.

ويقدم المستشفى خدمات طبية من الدرجة الأولى للجمهور مقابل رسوم رمزية، حيث يضم المستشفى عيادات عالية التجهيز ومتخصصة في الطب الباطني وطب الأطفال والجراحة والأنف والأذن والحنجرة، كما تم تجهيز معامل بالأشعة المقطعية والرقمية والسونار بالتعاون مع أكبر مراكز الاشعة والتحاليل فى مصر.

ويوجد في المستشفى ايضا غرفتان للعمليات مجهزتان بأحدث أجهزة التخدير وأجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى، وعيادة أسنان مجهزة على أعلى مستوى بـ 14 كرسي أسنان وتصوير اشعاعي بانورامي، وغرفة إنعاش مجهزة للمرضى، ووحدة عناية مركزة مجهزة بأفضل الأجهزة، وغرف اجتماعات الطلاب والتدريس.

وصرحت أ.د. لميس رجب، نائب رئيس الجامعة، بأن التعليم الطبي يتميز بخصوصية شديدة باعتباره العمود الفقري للمنظومة الصحية ونقطة البداية في طريق تحسين جودة الخدمة الصحية، ومن هنا يأتي حرص جامعة الجيزة الجديدة على تقديم تعليم طبي متميز موجه لخدمة المجتمع من خلال تخطيط المناهج وثيقة الصلة بتقديم الخدمات مع إعادة تعريف الجوانب الإنسانية والأخلاقية والإجتماعية في التعليم الطبي والممارسة الطبية.

ويعد مستشفى جامعة الجيزة الجديدة لخدمة المجتمع تعبيرًا عن حرص الجامعة على أن يكون التعليم الطبي وثيق الصلة بتقديم الخدمات حيث أن الخبرة السريرية لا تكتسب إلا من خلال قرب الطالب بمرضاه بعلاقة مقدسة يحافظ فيها الطالب والطبيب على سلامة وخصوصية وأسرار مرضاه ويجنبهم الأذى والألم.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة، أنه نظرًا لأن مفهوم "التعليم المرتكز على المجتمع أو الموجه للمجتمع" هو تطور حديث نسبيًا، فإن احتمالات الحماس لهذا النوع لايزال فاترا بسبب ضعف الإلمام به وكذلك التوقعات للنتائج المرتقبة، بالإضافة إلى الخدمة الطبية المتميزة السابق ذكرها في المستشفي، فإن الجامعة حريصة على إعادة تعريف الجوانب الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية في التعليم الطبي والممارسة الطبية، ولذلك جاء الحرص على اختيار مستشفى في منطقة شعبية ذات كثافة سكانية عالية.