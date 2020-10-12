مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الاثنين 12 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:28

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:59

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء 06:45

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:33

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:04

أذان المغرب 05:32

أذان العشاء 06:50

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:58

أذان المغرب 05:27

أذان العشاء 06:45

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 11:43

أذان العصر 03:00

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء 06:46

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:58

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء 06:44