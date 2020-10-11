روتين الهضبة للاحتفاظ بالصحة حتى الستين: بينام بدري والحمة 3 مرات

يحتفل الهضبة عمرو دياب، اليوم 11 أكتوبر، بعيد ميلاده الـ59، بعد مسيرة كبيرة في الغناء بدأت منذ عام 1983، قدم خلالها عدد كبير من الألبومات والأغاني، وحصل على العديد من الجوائز العالمية.

مصادر مقربة من الهضبة تفاصيل حياته اليومية لـ"الوطن"، مشيرة إلى أنه ينام في الحادية عشر مساء، ويستيقط في السابعة صباحا، ويمارس الرياضة 3 ساعات يومياً.

وعلى صعيد الأطعمة والمشروبات، قالت المصادر، إن النجم يتناول اللحوم 3 مرات في الأسبوع، ويشرب في اليوم الواحد 3 لترات مياه، ويقاطع المشروبات الغازية.

المصادر، أضافت أن 3 مدربين يشرفون على تدريبات لياقته، أحدهم إنجليزي بالإضافة إلى المصارع كرم جابر، الذي يمارس هواية كرة القدم 3 مرات في الأسبوع.

المقربون من الهضبة، أشاروا إلى أنه لديه في منزله جيم كامل على أحدث طراز به جميع الآلات وملعب كرة قدم حقيقي، ويقضي 8 ساعات في الأستديو الخاص به، كما أنه يخصص 3 ساعات يومياً للجلوس مع أصدقائه.

يُشار إلى أن آخر أعمال الهضبة، كليب "أماكن السهر"، والذي ظهر فيه بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

وأغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.

وفي سبتمبر الماضي، تصدر عمرو دياب، قائمة أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس العالمية، واحتل المركز الأول بين الفنانين في الوطن العربي، حيث جاء اختياره ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققه خلال مسيرته الفنية وشعبيته الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.