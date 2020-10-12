8 مستندات لترخيص بناء "ابني بيتك" بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

أعلنت هيئة المجتمعات الجديدة التابعة لوزارة الإسكان 8 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند تقديمه طلب ترخيص بناء "ابني بيتك" بالمدن الجديدة..

المستندات المطلوبة

- صورة محضر استلام الأرض

- صورة بطاقة سارية

- تقرير مهندس استشاري بتحمل المبنى للكوارث الطبيعية ويُحدد بالتقرير نوع البناء

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية كاملة معتمدة من مهندس نقابي أو المكتب الهندسي المصمم

- تقرير جسات التربة

- برنامج زمني للتنفيذ

- صورة خريطة المجاورة

- شهادة إشراف على التنفيذ من مهندس نقابي حر

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

طرق وآليات تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي

خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه لمياه الشرب..

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

* تطبيق الهاتف المحمول.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوي المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لا بد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- ويتيح التطبيق تلقي الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى.