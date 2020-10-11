تدريبات مكثفة لإنتاج الأجنة وتطبيقات البيوتكنولوجي بمركز بحوث الصحراء

نفذت شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء، برنامجا تدريبيا مكثفا حول "أساسيات التناسل وإنتاج الأجنة معمليا"، إذ جرى تدريب 250 من طلاب وطالبات كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطبي البيطري من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان.

وفي سياق متصل، عقدت الشعبة برنامجا تدريبيا عن "الجديد في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الإنتاج الحيواني"، الذي اشتمل على العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية.

وأوضح الدكتور رأفت خضر رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن، أنّ البرامج التدريبية تعتمد في إعدادها على تزويد المتدربين بالحديث من التقنيات وتعريفهم بجهود مركز بحوث الصحراء في هذه المجالات، وعرض بعض ما توصل إليه البحث العلمي محليا ودوليا في مجالات اهتمام البرنامج التدريبي.

ولفت الدكتور أحمد لطفي هاشم رئيس قسم فسيولوجيا الحيوان والدواجن، إلى حرص مركز بحوث الصحراء على إتاحة الفرصة للتدريب العلمي وليس اقتصار التدريب على الدراسة النظرية فقط.

وأكد الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، أنّ البرامج التدريبية التي ينفذها المركز، تأتي ضمن خطته في خدمة المجتمع والتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية بمصر، مؤكدا دعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لهذه الجهود، وتأكيده على أهميتها لرفع كفاءة خريجي الجامعات المصرية في التخصصات الزراعية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وضرورة تأهيل الشباب فى مختلف المجالات.

يأتي ذلك استمرار لدور مركز بحوث الصحراء في مواكبة أحدث التقنيات وتطبيقات البحث العلمي في مختلف المجالات، وفي ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود لإعداد الكوادر المؤهلة علميا في مجالات الإنتاج الحيواني.