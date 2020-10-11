فتح باب التقدم للمشاركة فى معرضي المنصورة والأوبرا للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين برئاسة سعيد عبده، اليوم، فتح باب التقدم للمشاركة فى كل من معرضي المنصورة والأوبرا للكتاب، على أن يستمر استلام طلبات المشاركة إلى يوم 13 أكتوبر الجاري.

وقال الاتحاد، في بيان صادر له اليوم، إنه في إطار التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي بشأن تنظيم مجموعة من المعارض الداخلية لتنشيط حركة تسويق الكتاب المصري، فقد ورد كتاب رئيس الهيئة بشأن إقامة معرض المنصورة من 20 أكتوبر الجاري، إلى 30 من الشهر ذاته، بحديقة شجرة الدر بكورنيش المنصورة بحد أقصى 18 مترًا للجناح.

كما تقرر تنظيم معرض دار الأوبرا الأول للكتاب فى الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل بنظام البرجولات، ويمكن مشاركة أكثر من دار نشر في برجولة واحدة.

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع، إن الشركة وباعتبارها مؤسسة قومية، وفرت سيارات لنقل الكتب من معرض الإسكندرية إلى معرض المنصورة ثم بعد ذلك إلى القاهرة للمشاركة فى معرض الأوبرا بعد ذلك فى مطلع نوفمبر المقبل.

وأكد "عبده" أنه لأول مرة تقوم مؤسسة صحفية بمهمة نقل وشحن الكتب للناشرين، في إطار دعم صناعة النشر، والتيسير على العارضين، وليتم نقل الكتب بشكل لائق تحت راية واحدة متعاملة مع منتج ثقافي، بدلًا من نقل الكتب فى سيارات تنقل سلعًا أخرى.

وذكر إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن الإعلان عن معرض المنصورة يأتي بعد نجاح معرض الإسكندرية للكتاب، والذى يختتم فعالياته اليوم، بعد أن حقق نجاحًا فوق المتوقع على مدار 10 أيام هى مدة إقامته، وذلك رغم ظروف فيروس كورونا.

وأشار "بيومي" إلى أهمية إقامة المعرض في المنصورة، يأتي بناء على استفتاء مطروح للناشرين، كما أن الدقهلية معروفة بأنها مدينة مثقفة، وأبناؤها يقبلون على القراءة، وشراء الكتب بشكل نهم، لافتًا إلى أن هيئة الكتاب تحمست لاختيار هذه المدينة لفتح أسواق جديدة للكتب فى مختلف المناطق.