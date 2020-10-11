"البحوث الإسلامية" ينظم مسابقة علمية للوعاظ والواعظات

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنظيم مسابقة علمية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتنمية مهارات الوعاظ والواعظات وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والبحث العلمي، سواء من خلال إمدادهم بالمكتبات العلمية المتنوعة، أو عقد المسابقات لتشجيع التنافس فيما بينهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن المسابقة تتضمن حفظ وتجويد الربع الأول من القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام، إضافة إلى قراءة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الحج، وكتاب موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين دراسة نقدية لمنهج ابن تيمية الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي رحمه الله.

وأضاف "عيّاد" أن المجمع يعمل على تنظيم المسابقات للوعاظ والواعظات بشكل مستمر، من أجل تقديم نموذج دعوي قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة التي يعانى منها المجتمع، وذلك من خلال تفنيدها ودحض شبهاتها وتفريغها من مضمونها الذى يستهدف ضرب أمن المجتمع وبث الفتنة بين أبنائه.

وأكد الأمين العام، أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يقع عليهم دور كبير في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

أوضح "عيّاد" أنه سيتم عقد الاختبار يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر المقبل، وذلك في حفظ وتجويد الربع الأول من كتاب الله، مع عقد مقابلة للمناقشات، وتقديم تعريف عن مؤلف ومضمون كل كتاب فيما لا يزيد عن خمس ورقات، وسيتم منح الفائزين جوائز مادية وشهادات تقدير؛ حيث سيتم الإعلان عن الفائزين نهاية شهر فبراير 2021.