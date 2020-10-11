ضبط 855 مخالفة متنوعة وحملات لرصف الطرق ورفع كفاءتها في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 855 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ- سيدى سالم- الحامول- بلطيم- دسوق)، حيث تم ضبط 8مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 32مخالفة دراجة نارية، و52 مخالفة انتظار خاطئ، و23 مخالفة سير بدون تراخيص 15 بدون رخص قيادة و8 بدون رخص تسيير، و4 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، و4 مخالفات سير يسار الطريق، و3مخالفة تلف اطارات و704 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه مدير إدارة المرور، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

وفي سياق مختلف، شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة ، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الرصف بقرية تفتيش الزعفران، حيث تم البدء في تجهيز الشوارع للرصف ووضع طبقة الأساس طبقاً للمواصفات والمقاييس الهندسية الموضوعة، كان ذلك بحضور رئيس قرية الزعفران، ومدير الادارة الهندسية، وذلك لتيسير الحالة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة ووضع طبقة السن، تمهيداً لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية، وتوسيع الطريق على قدر المستطاع بطريق قلين- دسوق، بالإضافة الي متابعة أعمال تمهيد وتسوية المداخل الرئيسية لقرية الحرية، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.