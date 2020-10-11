المستشار الاقتصادي للحكومة: نسعى لتوصيل الإنجازات للمواطن بشكل مُبسط

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يبذلون مجهودا كبيرا في تبسيط التطور الاقتصادي وجهود الحكومة المصرية عبر "إنفوجرافات" و"فيديوجرافات" لتوصيل جهود الدولة في شكل مبسط للمواطن، بالإضافة للجهود التوعوية المختلفة التي تقوم بها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، حالياً بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد الكلية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.

وأردفت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يشعر بجهود الحكومة حين يذهب لتلقي خدمة، فيقضيها بشكل مميكن في "5 دقائق" بدلا من استغراق فترة طويلة في إنجازها، وأن تقدم له الخدمة بشكل أفضل كثيرا مما كان يتم من ذلك.

وأوضحت أن التحدي الذي تواجهه الحكومة حاليا في مختلف المجالات التي تعمل عليها، أن الملفات التي تعمل عليها تستغرق وقتا حتى يظهر أثرها على أرض الواقع.

وأضافت "صالح" أن الإنجازات التي يراها المواطن المصري حاليا هي نتاج مجهود سابق عملت عليه الدولة المصرية، مضيفة: "والحاجات اللي بتتعمل دلوقتي هتبان مستقبلاً".

يذكر أن "مدبولي"، كلَّف الدكتورة جيهان صالح، بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، قبل تكليفها بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، فضلا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادي.