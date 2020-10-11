"الجندي": القيادة السياسية عازمة على مواجهة الحروب التي تحاك ضد الدولة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، حملت العديد من الرسائل التحذيرية للدول المعادية في الخارج، وأن مصر لا يمكن هزيمتها بحرب من الخارج لتدمير مفاصلها وهيكلها التأسيسي.

ولفت الجندي، في بيان له اليوم، أن قضية حروب الجيل الرابع والخامس التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه أصبحت تشكل خطورة على أمن مصر القومي، لا سيما لاعتمادها على شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لتدمير الشعوب وبث الشائعات المغرضة والأكاذيب المضللة للتأثير على الرأي العام.

وأشار إلى أهمية حديث الرئيس خلال الندوة، وأن الشعب المصري قادرعلى إفشال كافة محاولات المساس باستقرار الدولة المصري، مؤكدا على أن التكاتف وتضافر الجهود بين القيادة السياسية وشعبها سيكون السلاح الأهم لمواجهة أي تحديات تحاول إسقاط الدولة وإسقاطها، ومساعيها للتأثيرعلى الرأي العام وتحويله لأداة للوقوف ضد التنمية والاستقرار.

وأكد أن القيادة السياسية عازمة على مواجهة الحروب التي تحاك ضد الدولة المصرية وستظل دائما منحازة وبجوار الشعب ، لتحقيق التكاتف المطلوب للنهوض نحو مستقبل أفضل.

وأوضح أن الدولة المصرية شهدت نهضة حقيقية في خمس سنوات تعادل وتفوق ما يتم إنجازه في عشرات الأعوام، مما يعكس وجود إدارة حكيمة ورشيدة قادرة على وضع خطط واستراتيجيات يتم العمل بها من أجل الوصول بالاقتصاد المصري لبر الأمان والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.