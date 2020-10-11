صور.. تنفيذ 85% من مشروع الخيالة لاستيعاب 2500 أسرة بعشوائيات القاهرة

كشفت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه يجرى العمل حاليًا للقضاء على العشوائيات، وفى مقدمتها الخطرة وغير الآمنة، بنهاية العام الجاري.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها للقضاء على العشوائيات مشروع الخيالة، والذي بلغت نسبة تنفيذه 85%، حيث سيتم انهاء المشروع بنهاية العام الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن المشروع يضم 2520 وحدة سكنية لاستيعاب سكان العشوائيات، من خلال 42 عمارة عبارة عن أرضي و9 أدوار متكررة، موضحة أن المشروع يشمل الخدمات من مسجد وكنيسة ومركز شباب ومدارس ووحدة صحية ومنافذ بيع وحدائق.

مصادر: المشروع على 40 فدان ومخصص لساكني العشوائيات فقط

وأكدت المصادر، أن مشروع أرض الخيالة يضمن توفير السكن الصحي الملائم لأبناء المناطق العشوائية، حيث يقام على مساحة 40 فدانًا، مشددًا على أن المشروع مخصص لسكان المناطق العشوائية فقط، ولا يمكن الحصول على وحدة سكنية بالمشروع لغير سكان القاهرة.

استقبال 81 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

من ناحية أخرى، كشفت مصادر، أن محافظة القاهرة تلقت ما يقرب من 81 ألف و200 طلب تصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى حصيلة الطلبات فاقت مليار جنيه حتى الآن.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن هناك إقبالًا من قبل المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، وهناك تعليمات للأحياء والمراكز التكنولوجية بالتيسير على المواطنين واستلام أي طلب تصالح لحين البت فيه من قبل اللجان الفنية.

وأشارت المصادر إلى أن الأحياء تتلقى طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر الجاري، وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف إلى التأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولى الأحياء، باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب "عبد العال"، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف، موضحًا أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون، فعليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، حسب المساحة المحددة في الطلب، وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقًا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت، سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب، حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة، تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات، منها 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح، كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن.