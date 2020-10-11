موعد مباراة الأهلي وبيرميدز اليوم والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريق الشياطين الحمر الأهلي وبيرميدز على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تستعرض "الوطن" موعد مباراة الأهلي ضد بيرميدز اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق صفارة الحكم معلنة بدء مباراة الأهلي ضد بيرميدز في مباريات الأسبوع الــ 33 من عمر الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تقام المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتصدر الشياطين الحمر "الأهلى" قائمة الدوري المصري الممتاز، برصيد 85 نقطة استطاع الحصول عليها من خلال خوض 32 مباراة، فاز في 27 جولة، وتعادل في 4 أخري، وخسر مباراة واحدة.

فيما لا يزال يأمل فريق بيرميدز في اقتناص المركز الثاني من فريق الزمالك، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المصري، برصيد 63 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، فاز في 19 مباراة، وتعادل في 6 أخري، وهزم في 7 جولات.