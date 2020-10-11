88 مليون جنيه قروضا بدون فوائد لشباب الخريجين بالدقهلية

أعلنت محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عن صرف الدفعة 142 من قروض مشروعات شباب الخريجين، ليرتفع إجمالي ما تم صرفه، حتى الآن، إلى 88 مليونا و725 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالشباب، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تشجيعاً للشباب على العمل الحر.

ووافق محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، على صرف الدفعة 142 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد، دفعة سبتمبر 2020، وذلك بإجمالي مبلغ 760 ألف جنيه، موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة يبلغ 52 شابا وفتاة، بينهم 23 من الذكور، و29 من الإناث، وذلك لإقامة مشروعاتهم، مؤكداً أنه بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز تشغيل شباب الخريجين، لصالح الشباب لإقامة مشروعاتهم، حتى اليوم، 88 مليون و725 ألف جنيه، يستفيد منها 11 ألفا و777 شابا وفتاة، بواقع 5 آلاف و655 من الذكور، و6 آلاف و122 من الإناث، وجاء بيان المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضته زينب الأمشاطي، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتنويع المشروعات، لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وبما يساعد على توفير فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض، دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأضاف أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين يتزايد بصورة كبيرة بين الشباب، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلاً عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.