فريق استشاري بمستشفى الأقصر الدولي للقضاء على قوائم الانتظار

كشف مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، الدكتور إسماعيل العربي، عن أن المجمع الطبي استقبل فريقاً من كبار الاستشاريين، لإجراء عدد من العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، بهدف القضاء على قوائم انتظار المرضى المترددين على المستشفى.

وأوضح "العربي"، في تصريحات اليوم الأحد، أن مجموعة الأطباء تشمل مختلف التخصصات، من الاستشاريين بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار، ولتقديم خدمة طبية مميزة لكل مواطن يتردد على المستشفى.

وأضاف أن الطاقم الاستشاري يضم كلاً من الدكتور محمود صديق، استشاري أورام العظام، ونائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد إسماعيل، استشاري تشوهات العظام، واللذين سيتواجدان في المستشفى يوم 15 أكتوبر الجاري، والدكتور أيمن عبد الوهاب، استشاري جراحة الأورام، يوم 16 أكتوبر.

وأكد مدير المستشفى أن ذلك يأتي بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مستشفى الأقصر الدولي سيتم تحويله ليصبح "مجمع الأقصر الدولي الطبي"، باعتبار أنه يضم العديد من المستشفيات التخصصية، ويضم كل التخصصات الطبية، حيث سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية به، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي وسط المحافظة، وخدمته لقطاع كبير من سكان الأقصر.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت، خلال جولتها الأخيرة بالمحافظة، مستشفى الطب وجراحة العيون، والذي سيكون أحد المستشفيات داخل المجمع، ومركز الغسيل الكلوي، وجناح الطوارى، ووجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بهما، كما تفقدت قسم زراعة النخاغ، والذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشار إلى أن "مجمع الأقصر الدولي الطبي" يضم مركز صحة أسرة الأقصر، ومستشفى العيون، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأقصر الدولي، الذي يتم رفع كفاءته بالكامل، كما وجهت الوزيرة، خلال تفقدها المستشفى، بسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات وتنسيق الموقع العام.