إخلاء سبيل 4 متهمين في "خلية الأمل" بتدابير احترازية
كتب:
هيثم البرعى
05:17 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
المستشار محمد السعيد الشربينى
أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سبيل 4 متهمين في قضية "خلية الأمل"، وذلك بتدابير احترازية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما نسبت النيابة لهم ارتكاب جرائم نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
ونظرت المحكمة ذاتها، أمس، فى أمر حبس المتهم زياد العليمي، وقررت تجديد حبسه وآخرين فى القضية، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
وأعلنت وزارة الداخلية، يونيو 2019، عن إجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو العام الماضي.
وكشفت معلومات الأمن الوطني، أن المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.