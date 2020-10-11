إخلاء سبيل 4 متهمين في "خلية الأمل" بتدابير احترازية

أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سبيل 4 متهمين في قضية "خلية الأمل"، وذلك بتدابير احترازية.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما نسبت النيابة لهم ارتكاب جرائم نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

ونظرت المحكمة ذاتها، أمس، فى أمر حبس المتهم زياد العليمي، وقررت تجديد حبسه وآخرين فى القضية، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وأعلنت وزارة الداخلية، يونيو 2019، عن إجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو العام الماضي.

وكشفت معلومات الأمن الوطني، أن المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.