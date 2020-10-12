ضوابط التحويل الإلكتروني بين مدارس القاهرة

أكدت مديرية مديرية التعليم بالقاهرة على استمرار التحويلات المدرسية للطلاب إلكترونيا وعلى أولياء الأمور ضرورة اتباع عدة تعليمات لتسجيل طلبات أبنائهم بشكل صحيح وهى كالتالى..

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال موقع المديرية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط .

- عدم المسؤولية عن أى تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده بالبند السابق .

- صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة (يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع.

من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء، باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب عبد العال، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف، موضحا أن من يرغب في التصالح طبقا للقانون، فعليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، حسب المساحة المحددة في الطلب، وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة، تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات، منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح، كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.