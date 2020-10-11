تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام لـ"داعش" الإرهابي للأربعاء

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، وتعتنق أفكاره، لجلسة الأربعاء 14 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي.

وأفاد أمر الإحالة، بأن المتهمين وفي غضون الفترة من عام 2012 وحتى 2019، داخل جمهورية مصر العربية، أسسوا وتولوا قيادة في جماعة إرهابية، لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا جماعة تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي، تكفر الحاكم، بالإضافة إلى شرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تسخدمها هذه الجماعة.

وكشفت التحقيقات أنهم أمدوا تلك الجماعة، بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية.