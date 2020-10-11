القوافل الطبية تجري الكشف على 844 حالة بـ"أبورديس" بجنوب سيناء

اختتمت أعمال القوافل العلاجية بأودية مدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بتوقيع الكشف والفحص الطبي على ٨٤٤ حالة مرضية مختلفة بكافة التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تحويل ١٧ حالة مرضية لإجراء عدة فحوصات طبية متقدمة بمستشفى أبورديس المركزي، وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن القوافل ضمت عدة تخصصات طبية في الباطنة العامة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وأنف و أذن وحنجرة، و مسالك بولية، وأطفال، وجلدية وتناسلية، وأسنان، وعيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف العلاج اللازم .

وأكد أن القوافل ستتوجه إلى أودية سهب ووادي الشيخ عواد بمدينة سانت كاترين، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13 و 14 أكتوبر الجاري .