  العاصمة الهندية تسجل 2780 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 2780 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الهندية نيودلهي، و29 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأحد- أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة ارتفعت إلى 309 آلاف و339 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 5 آلاف و769 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة بالعاصمة الهندية 21 ألفا و701 حالة، بينهم 12 ألفا و470 حالة في عزل ذاتي بالمنزل.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الهند بلغ 7 ملايين و53 ألفا و806 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 108 آلاف و334 حالة.