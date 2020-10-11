مصرع رضيعة وانتحار ربة منزل بقرص "فسفوري" بالمنوفية

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها، بدائرة مركز أشمون في محافظة المنوفية، كما لفظت ربة منزل شابة، من إحدى قرى مركز تلا، أنفاسها الأخيرة، بعد قليل من تناولها أحد الأقراص الفسفورية المستخدمة في حفظ الغلال.

تلقى محافظ المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مدير المباحث، العميد عبد الله جبال، يفيد بمصرع طفلة رضيعة، تُدعى "م. ك."، إثر سقوطها من مكان مرتفع، وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدة الطفلة، أكدت سقوطها من أعلى السلم أثناء لعبها، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً ثانياً بمصرع ربة منزل تُدعى "ص. ع."، 25 سنة، متأثرة بإصابتها، عقب تناولها قرص سام من الأقراص المستخدمة في حفظ الغلال، بقرية "كوم مازن"، التابعة لمركز تلا، حيث تم نقلها إلى مستشفى تلا المركزي، وجرى تحويلها إلى قسم السموم بالمستشفي الجامعي، وتوفيت فور وصولها.

وعلى الفور، انتقل إلى رئيس مباحث مرك شرطة تلا، الرائد أحمد الشافعي، إلى محل البلاغ، وبسؤال أسرتها أفادوا بأنها أقدمت على الانتحار لسوء حالتها النفسية، بسبب خلافاتها مع زوجها، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.