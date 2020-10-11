السباح عمر حجازي يطلق مبادرة "نقدر" لدعم صناع التحدي

يطلق السباح المصري العالمي عمر حجازي، مبادرة جديدة تحت عنوان "نقدر" لدعم صناع التحدي وذوي الاحتياجات الخاصة، في حفل يقام بنادي 6 أكتوبر الرياضي مساء الجمعة القادم.

يشارك في الحفل محافظ الجيزة وعدد كبير من قيادات وزاراتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية ومجموعة من رجال الأعمال لتفعيل المبادرات الاجتماعية والمشاركة جنبًا إلى جنب مع متحدي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات الحركية وصناع التحدي وتوفير التأهيل النفسي لهم لدعمهم في توفير حياة كريمة والقدرة على مواجهة الحياة.

مبادرات عديدة للبطل المصري

يذكر أن هذه ليست المبادرة الأولى التي يطلقها عمر حجازي عضو مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، حيث سبق له إطلاق عدة مبادرات مجتمعية لدعم متحدي الإعاقة باعتباره واحدًا من هؤلاء الأبطال الذين تحدوا الصعاب وتغلبوا على إعاقتهم ومنهم من حقق بطولات عالمية.

"حجازي" يساهم في تنشيط السياحة ودعم الشباب

وكان حجازي قد أطلق أيضًا مبادرات لدعم وتنشيط السياحة ودعم الشباب وكان أول مصري وعربي يعبر خليج العقبة بساقٍ واحدة وحقق أرقامًا قياسية في بطولة لندن للسباحة والرياضات المائية وحصد العديد من الجوائز والتكريمات من رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا والعديد من الاتحادات الرياضية.

جدير بالذكر أن السباح المصري عمر حجازي، تحدى الإعاقة ومارس رياضة تسلق الجبال رغم خطورتها.

وكان "حجازي" قد أطلق مبادرة في كأس العالم الماضية، لدعم منتخبنا الوطني لكرة القدم، أثناء رحلته لكأس العالم تحت عنوان "شجع مصر بطريقتك"، في رسالة للإنسانية بأن الإعاقة لن تكون حاجزًا عن السير قدما للأمام، وأن الشاب المصري لا يمكن أن ييأس حتى لو تجمعت كل الصعاب في وجهه.